Studenti del ‘Vinci’ a scuola di finanza con i Lions Host e la Consob

Ieri mattina al teatro “San Francesco” di Alessandria erano 150 gli studenti dell’Istituto ‘Vinci-Nervi-Fermi-Migliara’ che hanno partecipato a una insolita lezione di educazione finanziaria, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sui valori della legalità nel contesto economico-finanziario. L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Alessandria Host e dalla CONSOB, si è svolta in coincidenza con la 1° edizione della “Giornata della legalità finanziaria”.

Gli studenti hanno assistito a una conferenza-spettacolo, fra l’ironica prospettiva del corto teatrale dal titolo emblematico “Il momento è cri(p)tico”, portato in scena dagli attori Janet De Nardis e Marco Passiglia, e l’illustrazione di Paola Soccorso, consigliere CONSOB per l’Educazione Finanziaria.

L’argomento era focalizzato su criptovalute e truffe online. Una lezione interessante, ricca di spunti da approfondire anche in classe, considerando che, secondo le statistiche, tra i 18 e i 30 anni solo il 35% ha ben chiari concetti economici come inflazione, tasso di interesse e diversificazione del rischio.