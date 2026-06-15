G7, Von der Leyen: “Dobbiamo collaborare sulle materie prime critiche”

EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Un tema chiave per il G7 di quest’anno è quello degli squilibri economici globali. Ciò significa che alcuni Paesi producono troppo e consumano troppo poco, e naturalmente accade il contrario. Queste dinamiche sono sempre più pericolose per la stabilità dell’economia globale”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Evian, in Francia, a margine del vertice G7.

“Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui, per la prima volta in assoluto, tutti gli Stati membri hanno registrato un deficit commerciale con la Cina – ha aggiunto – e l’Unione Europea ha registrato il suo più grande deficit commerciale di sempre, pari a 360 miliardi di euro. Questo, ovviamente, non è sostenibile.

Dobbiamo collaborare per raggiungere una produzione adeguata di queste materie prime critiche ed è per questo che stiamo lavorando, con il G7 e altri paesi partner, ad un accordo sulle materie prime critiche”.sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)

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