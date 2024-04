Volley femminile B2: Acrobatica Group stronca Chieri 3-0 e mantiene il +9

Altra importantissima vittoria per le ragazze di coach Ruscigni contro Club ’76 Fenera Chieri . Il netto 3-0 , parziali 25-18, 25-22, 26-24, è un risultato che consente di mantenere il vantaggio in classifica su Florens Vigevano e L’Egea Alba Volley, anche loro vittoriose in questo turno rispettivamente con Pusterla e Orago.

La partita

Primo set – Acrobatica subito in vantaggio fino al +5 (9-4). Chieri recupera qualche punto, 19-17 e poi 20-18. Ma la formazione di casa alza i giri del motore e chiude la prima frazione 25-18 , 1-0.

subito in vantaggio fino al +5 (9-4). recupera qualche punto, 19-17 e poi 20-18. Ma la formazione di casa alza i giri del motore e chiude la prima frazione Secondo set – alessandrine nuovamente avanti all’inizio (7-4), con le torinesi in affannoso recupero senza però ridurre lo scarto (14-11). Chieri insiste e riesce a trovare la parità (17-17), Acrobatica si riporta a +2 (21-19), ma Fenera recupera ancora: 21 pari. Soriani e compagne, però, con due break decisivi, chiudono il parziale 25-22 , 2-0.

alessandrine nuovamente avanti all’inizio (7-4), con le torinesi in affannoso recupero senza però ridurre lo scarto (14-11). insiste e riesce a trovare la parità (17-17), si riporta a +2 (21-19), ma recupera ancora: 21 pari. e compagne, però, con due break decisivi, chiudono il parziale Terzo set – Chieri scappa avanti di 4 (1-5), Alessandria recupera (4-5). Le ospiti però aumentano il distacco fino al 4-11. Acrobatica cerca di restare nel set e recupera punti, lottando palla su palla, fino a raggiungere la parità sul 20-20. Poi primo vantaggio alessandrino, 22-20, tenuto fino al set-ball, 24-22. Chieri non molla e torna in parità (24-24). Qui la squadra di Ruscigni trova il break decisivo e chiude set e match: 26-24 e 3-0 .

MVP della gara Arianna Ferrari , nel giorno del suo compleanno; premiata dal presidente La Rosa e dall'assessore Oneto con una confezione di Baci di Gallina, offerto dall'omonimo sponsor.

La classifica dopo 22 turni

Alessandria 57; Florens Vigevano e Alba 48; Chieri 45; Albissola 41; Gorla 40; Gobbo Varese 38; Santena 30; Venegono 29; Albenga 27; Savigliano 20; Orago Varese 19; Caselle Torino 12; Tradate 8.

Domenica prossima, 21 aprile, alle 17.30, Acrobatica Group affronterà in trasferta Orago Varese, terzultima.

Parole a fine match

Coach Ruscigni: “Le ragazze che sono entrate a partita in corso hanno fatto molto bene e hanno dato una grande mano per portare a casa questa importantissima gara. Ora giocano di più, sono migliorate e stanno esprimendo una mentalità da prime in classifica. Il terzo set è la dimostrazione della crescita di squadra: chi è entrato stasera dalla panchina ha contribuito a recuperare lo svantaggio e a vincere”.

Arianna Ferrari: “Nei primi due set abbiamo giocato molto bene. Nel terzo siamo calate e abbiamo dovuto risalire e chiudere in volata. Partite come queste, dove l’avversario ha qualità fisiche e tecniche elevate, ci preparano a quello che potrebbe essere il nostro percorso playoff. Siamo state brave”.