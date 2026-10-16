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Ristrutturazione della casa, si accelera sui mutui verdi

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Ott 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Noi come Federazione Ipotecaria stiamo cercando di implementare diversi progetti per mettere a terra degli hub per permettere alle banche di sostenere le attività dei mutui verdi e quindi andare a sostenere i cittadini nella loro scelta della soluzione finanziaria ideale per ristrutturare la propria casa. Siamo di fronte a un cambio di passo epocale dove nessuno può rimanere indietro e dove la sostenibilità deve andare a braccio con l’inclusione sociale”. A dirlo Luca Bertalot, segretario generale della Federazione Ipotecaria Europea e coordinatore del progetto DeliverEEM, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

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