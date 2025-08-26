Economia IN EVIDENZA Video

Il commissario UE Fitto: “No alla proroga del PNRR, l’Italia prosegue su una strada positiva”

Di

Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Non si tratta di una proroga del Pnrr, che non è possibile. La scadenza è quella nota ed è agosto del 2026. Quello che è possibile, e che il ministro Foti ha citato, sono gli strumenti finanziari che sono già previsti all’interno dei Piani nazionali di ripresa e resilienza in tutti i Paesi europei e che non hanno la l’obbligo di individuare e completare la spesa entro agosto del 2026, ma di individuare il beneficiario finale prima di quella data. Successivamente possono essere utilizzate queste risorse”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto, a margine del Meeting di Rimini.

xi5/col4/mca2

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Idf: raid sull’ospedale Nasser per distruggere una telecamera di Hamas

Ago 26, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Dazi, Fitto: “L’accordo UE-USA al 15% è serio, il migliore possibile”

Ago 26, 2025

Ti sei perso...

Sport

Tennis, US Open: esordio agevole Sinner, 6-1 6-1 6-1 al n. 89 Kopriva

Ago 26, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Idf: raid sull’ospedale Nasser per distruggere una telecamera di Hamas

Ago 26, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Dazi, Fitto: “L’accordo UE-USA al 15% è serio, il migliore possibile”

Ago 26, 2025