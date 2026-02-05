Milano-Cortina, Ghedina: “Sono emozionato, vivrò i Giochi da cronista”

MILANO (ITALPRESS) – “L’emozione è tanta. È chiaro che non c’è più quella tensione che avevo quando ero atleta, in quei momenti devi portare a casa il risultato: ora me le vivrò da cronista, da inviato, guarderò gli atleti e le varie gare dei nostri italiani”. Lo ha dichiarato l’ex discesista azzurro Kristian Ghedina, parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulle prime Olimpiadi diffuse, Ghedina ha dichiarato: “Questo è un esperimento, una prova che il CIO ha voluto fare. Sono state fatte in questo modo per recuperare e non fare spese madornali, per cercare di sfruttare le strutture già esistenti. In parte è stato fatto, il progetto ci sta, ora bisogna aspettare la fine dei Giochi per tirare le somme”.

