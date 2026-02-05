IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi, Ghedina: “Tanti possono fare bene, anche Brignone avrà pressione”

Feb 5, 2026
MILANO (ITALPRESS) – L’Italia dello sci alpino si presenta alle Olimpiadi di Milano-Cortina con diverse punte di diamante. L’attesa è alta, soprattutto per Giovanni Franzoni, Sofia Goggia e Federica Brignone, che per motivi diversi sono carichi di aspettative.
“Ci sono tanti nomi nello sci alpino che possono far bene, candidati per una medaglia d’oro. Brignone avrà una grande responsabilità, sarà super motivata di essere tornata dopo l’infortunio che ha avuto, avrà un bel carico di pressione addosso: tanto di cappello per quello che ha fatto, ma come già detto anche lei avrà una grande pressione. È tornata non come aveva lasciato lo scorso anno, ma secondo me ha anche un grande potenziale, vorrà fare di tutto per portare a casa una medaglia”. Lo ha dichiarato l’ex discesista azzurro Kristian Ghedina, che ha poi parlato di Giovanni Franzoni, tra i migliori azzurri della stagione e tra i candidati per una medaglia a Bormio nella velocità: “È arrivato dalle retrovie, l’anno scorso non si era messo in evidenza, quest’anno tutti lo aspettano al varco”.
