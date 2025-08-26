Economia IN EVIDENZA Video

Dazi, Fitto: “L’accordo UE-USA al 15% è serio, il migliore possibile”

Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Il 15% sarebbe meglio se non ci fosse ma, se lo confrontiamo con altri Paesi, l’Europa ha avuto un accordo migliore. Si deve continuare a lavorare su questa direzione. L’accordo che la Commissione ha fatto è serio, non facile, ma il migliore possibile alle condizioni date”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto, a margine del Meeting di Rimini. “Bisogna anche proseguire sulla strada della capacità di allargare la visione rispetto all’apertura di possibilità di scambi commerciali con altre realtà. Com’è noto – prosegue – la Commissione ha definito un primo accordo sul Mercosur, che sarà oggetto di discussione, ha aperto un confronto con l’India, anche in Africa sono state aperte interlocuzioni importanti”. Europa spettatrice? “Non devo replicare a nessuno, prendo atto che la Commissione ha fatto una intesa alle condizioni date, la migliore possibile”, ribadisce.

