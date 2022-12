Sono 38 le aziende artigiane piemontesi che, beneficiando dei fondi regionali dedicati al sistema fieristico artigianale, stanno partecipando ad ‘Artigiano in Fiera’ , la grande kermesse dedicata al mondo dell’artigianato che si tiene fino a domenica 11 dicembre presso i Padiglioni di Rho (MI) . Un evento che vede come sempre una grande affluenza e partecipazione di pubblico pronta ad ammirare e ad acquistare i manufatti esposti.

La visita

L’Assessore all’Artigianato della Regione Piemonte Andrea Tronzano ha fatto un giro fra gli stand, ammirando la qualità dell’artigianato piemontese esposto. E ha commentato così: “Questa Fiera di Milano è una grande opportunità che permette di promuovere la propria attività, condividendo la propria arte e la propria manualità in manifestazioni di grande impatto. Oggi vediamo come le meraviglie dell’artigianato vengano sempre più apprezzate da un vasto pubblico. Le persone che partecipano a questa kermesse riconoscono e apprezzano il valore della manualità e sono disposti a portarsi a casa prodotti unici e di qualità. Fare l’artigiano è un lavoro importante e che dà soddisfazione: ricordo ai giovani di non avere paura del lavoro manuale”.

Le 38 aziende piemontesi presenti in Fiera a Rho sono così suddivise per provincia: Alessandria 2 , Asti 1, Biella 2, Cuneo 9, Novara 8, Torino10, Verbania 2, Vercelli 3 con un impegno totale di fondi pari a 69.904 euro.