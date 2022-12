Temperature record e siccità prolungata avevano fatto temere il peggio per la raccolta dell’uva in Piemonte. Ma i dati ufficiali dicono un’altra cosa: la produzione di vino è di poco inferiore al 2021, cioé 2,26 milioni di ettolitri contro i 2,3 prodotti l’anno prima, mentre l’annata si avvicina all’eccellenza qualitativa e si merita le Quattro Stelle e mezzo. Il Piemonte si colloca come seconda regione a livello nazionale per fatturato, con un giro d’affari per il comparto vinicolo di 1.235 milioni di euro.

L’analisi

Un 2022 vitivinicolo che si classifica dunque tra l’ottimo e l’eccellente, nonostante le criticità climatiche dovute a una stagione tra le più siccitose della storia in Piemonte e un’estate precoce e molto calda con assenza di pioggia. Questa l’analisi fatta da enologi, agronomi e giornalisti di settore in Piemonte Anteprima Vendemmia 2022, l’annuale pubblicazione curata da Vignaioli Piemontesi e Regione Piemonte in cui si analizzano dati tecnici e valutazioni sulla vendemmia appena passata e sull’andamento economico generale del comparto vitivinicolo.

Le parole

L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa ha parlato di ‘miracolo viticolo’ e ha posto l’interrogativo “sui livelli produttivi dell’anno prossimo, soprattutto per quei vigneti già in sofferenza dalla scorsa stagione. Vedremo se la resilienza di questa pianta straordinaria sarà capace di porre rimedio anche a questo aspetto. Ritengo fondamentale sostenere i viticoltori e i consorzi di tutela al fine di affrontare le sfide causate dal cambiamento climatico, rafforzando il posizionamento dei vini piemontesi sui mercati”.

Il direttore di Vignaioli Piemontesi Davide Viglino ha ricordato che “la maggior parte della produzione 2022 è rivendicata a Dop, come vino a denominazione di origine: sono 2,08 milioni di ettolitri pari al 92%. La scommessa del Piemonte è trasformare la qualità delle uve in vini di qualità”.

Info

