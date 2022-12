Si gioca sabato 10 dicembre alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Una sfida salvezza importante che ha già i contorni della disperazione (sportiva). Alessandria e Montevarchi stanno là in fondo in classifica, vincono poco, perdono tanto, si devono salvare. I grigi piemontesi hanno il 2° peggior attacco del girone B (9), i rossoblù toscani la 2^ peggior difesa (26). Sperare nello spettacolo sembra utopia, ma non si sa mai. Il calcio sa sorprendere.

LA PARTITA

AQUILA MONTEVARCHI – Sta in penultima posizione con 13 punti (pari con l’Olbia), in piena zona playout (3 vinte, 4 pari, 10 perse, gol 13-26). Arriva da 2 sconfitte di fila e non vince da 3 gare. Fuori casa ha fatto 6 punti (2 vittorie) e non ha mai pareggiato . Il tecnico è nuovo: Marco Banchini (42) che proprio in settimana ha rilevato il dimissionario Malotti. Finora la squadra ha giocato prevalentemente col ‘rombo’, ma Banchini predilige il 3-5-2. Vedremo. Miglior marcatore è Giordani (4).

ALESSANDRIA – E' quartultima con 14 punti (3 vinte, 5 pari, 9 perse, gol 9-22), arriva dallo 0-3 di Ancona e non vince da 5 gare, nelle quali ha segnato 1 solo gol con l'Olbia. L'allenatore Fabio Rebuffi ha utilizzato nell'ultima uscita il 4-4-1-1. Miglior marcatore Nepi (2).



I PRECEDENTI

Sono 18 fra il 1984 e il 2002, tutti in C. Il bilancio è in parità: 5 vittorie a testa, 8 pareggi, gol 17-15 per i grigi. Col Montevarchi al Moccagatta l’Alessandria ha vinto le ultime 2 senza subire reti. L’unica sconfitta della serie è del dicembre 1986 (0-1). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Andrea Calzavara (VA)

Assistenti: Elia Tini Brunozzi (Foligno) / Pio Carlo Cataneo (FG)

4° ufficiale: Angelo Davide Lotito (CR)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, entrambi col Montevarchi in serie D: Mo-Triestina 2-1 (29 mar ’18), Pianese-Mo 1-0 (14 apr ’19). Il sig. Calzavara, al 3° anno in C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.