Economia IN EVIDENZA Video

Ex-Ilva, il governatore Bucci: “Vogliamo una fabbrica di livello mondiale”

Di

Gen 23, 2026
GENOVA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo che lo stabilimento continui a lavorare, ma soprattutto continui a crescere. Ci sono tutte le potenzialità qui per poter fare un discorso importante, soprattutto con i nuovi investitori non appena avremo la possibilità di parlare con loro, per costruire qualcosa di importante non solo a livello italiano, ma anche a livello mondiale”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, parlando dell’ex-Ilva a margine della commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento di Cornigliano.
xa8/tvi/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Turismo, Meloni “Risultati dimostrano che Governo ha preso strada giusta”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio cinese a Lucca, due arresti

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Italia-Germania, Zoppas “Dobbiamo recuperare competitività”

Gen 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Turismo, Meloni “Risultati dimostrano che Governo ha preso strada giusta”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio cinese a Lucca, due arresti

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Italia-Germania, Zoppas “Dobbiamo recuperare competitività”

Gen 23, 2026
TOP NEWS

L’ultimo saluto a Valentino, “Grazie per avere creato bellezza”

Gen 23, 2026