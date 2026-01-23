Ex-Ilva, il governatore Bucci: “Vogliamo una fabbrica di livello mondiale”

GENOVA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo che lo stabilimento continui a lavorare, ma soprattutto continui a crescere. Ci sono tutte le potenzialità qui per poter fare un discorso importante, soprattutto con i nuovi investitori non appena avremo la possibilità di parlare con loro, per costruire qualcosa di importante non solo a livello italiano, ma anche a livello mondiale”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, parlando dell’ex-Ilva a margine della commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento di Cornigliano.

