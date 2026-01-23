Cronaca IN EVIDENZA Video

Crans-Montana, 2 ragazzi dimessi oggi dal Niguarda. Fra 15 a giorni a scuola

Di

Gen 23, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto una visita approfondita: ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso aggiornando sulle condizioni dei ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana in Svizzera e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. “Sono due ragazzi di Milano, frequentano due licei scientifici in città e sono molto contenti sia loro sia i genitori”, ha aggiunto l’assessore sottolineando però che “questo non vuol dire che siano guariti. Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e di medicazione. Verranno qui diversi giorni alla settimana. I medici ritengono che tra un paio di settimane possano tornare a scuola e questa è una buona notizia”.xh7/trl/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Turismo, Meloni “Risultati dimostrano che Governo ha preso strada giusta”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio cinese a Lucca, due arresti

Gen 23, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Calabria, il governatore Occhiuto: “Il maltempo ha causato danni per 300 milioni di euro”

Gen 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Turismo, Meloni “Risultati dimostrano che Governo ha preso strada giusta”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio cinese a Lucca, due arresti

Gen 23, 2026
TOP NEWS

Viminale, boom di turisti in Italia nel 2025

Gen 23, 2026
Motori Sport

Formula Uno: ecco la nuova Ferrari SF-26

Gen 23, 2026