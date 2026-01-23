Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella in visita allo stabilimento Fincantieri di Palermo

Di

Gen 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Palermo e ha preso parte alla cerimonia per la celebrazione della storia del cantiere navale del capoluogo siciliano e del suo consolidamento futuro. Ad accoglierlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Nella visita allo stabilimento, il capo dello Stato era accompagnato dal presidente esecutivo di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e dell’amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Turismo, Meloni “Risultati dimostrano che Governo ha preso strada giusta”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio cinese a Lucca, due arresti

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Italia-Germania, Zoppas “Dobbiamo recuperare competitività”

Gen 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Turismo, Meloni “Risultati dimostrano che Governo ha preso strada giusta”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio cinese a Lucca, due arresti

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Italia-Germania, Zoppas “Dobbiamo recuperare competitività”

Gen 23, 2026
TOP NEWS

L’ultimo saluto a Valentino, “Grazie per avere creato bellezza”

Gen 23, 2026