Mattarella in visita allo stabilimento Fincantieri di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Palermo e ha preso parte alla cerimonia per la celebrazione della storia del cantiere navale del capoluogo siciliano e del suo consolidamento futuro. Ad accoglierlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Nella visita allo stabilimento, il capo dello Stato era accompagnato dal presidente esecutivo di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e dell’amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

(Fonte video: Quirinale)