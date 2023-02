Evento nazionale Cia “agricoltura al centro”: agricoltori alessandrini alla conferenza di Roma

Una delegazione di agricoltori alessandrini è a Roma, oggi e domani, per partecipare alla IX Conferenza Economica Cia “Agricoltura al centro”, al Palazzo dei Congressi, dove sono attesi oltre 700 ospiti.

I lavori

Nei due giorni sono previsti gli interventi di Francesco Lollobrigida, ministro Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR; Janusz Wojciechowski, commissario Europeo per l’Agricoltura e Carlo Calenda, senatore della Repubblica Italiana.

Come vedere l’evento

Alla Conferenza Economica Cia sarà dedicato uno speciale di SoCial News, il tgweb Cia Alessandria disponibile sul sito www.ciaal.it e sulle pagine Facebook, Instagram, Telegram, YouTube di Cia Alessandria.

Le parole

Spiegano la presidente provinciale Cia, Daniela Ferrando, e il presidente regionale, Gabriele Carenini: “Arriviamo preparati all’appuntamento romano, gli agricoltori di Cia sono protagonisti in prima persona dell’attività sindacale della loro Organizzazion. C’è consapevolezza per la criticità del momento storico, ma anche la fiducia nella capacità dell’agricoltura di reggere l’impatto delle crisi. Cibo, ambiente, energia e fauna selvatica sono al centro dell’attenzione del comparto primario. Il Piemonte è tra le regioni trainanti dell’economia agricola del Paese e per questo si trova al centro delle politiche di sviluppo”.