È fissato per martedì 28 febbraio il termine per la presentazione delle domande per i programmi dell’accesso relativi al 2° trimestre 2023.

I programmi

Sono uno spazio televisivo e radiofonico gratuito e autogestito, della durata massima di 5 minuti, messo a disposizione per la comunicazione di soggetti collettivi – tra cui per esempio associazioni e onlus, autonomie locali, gruppi di rilevante interesse sociale, gruppi etnici e religiosi, sindacati, movimenti politici – grazie al protocollo d’intesa fra Corecom e Centro di produzione tv Rai.

Devono essere prodotti in lingua italiana e possono essere realizzati in modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito della sede regionale della Rai.

L’accesso

Il procedimento di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive su Rai 3 Piemonte è gestito dal Corecom, che istruisce le istanze, ne valuta l’ammissibilità e svolge, inoltre, l’attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sull’esecuzione dei piani di messa in onda.

Le domande di ammissione

Le domande di ammissione ai programmi possono essere inviate a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], via fax (011-5757845), per raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Consiglio regionale del Piemonte – Settore Corecom Piemonte (via Alfieri 15 – 10121 Torino), oppure presentata a mano al Corecom Piemonte (in piazza Solferino 22 a Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, telefonando preventivamente per conferma.

Info

Il bando e la documentazione di riferimento sono pubblicati sulla pagina del Corecom e sul bollettino ufficiale regionale: http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/corecom/cosa-facciamo/programmi-dell-accesso