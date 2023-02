“Giorno del Ricordo”: le iniziative del ‘Comitato 10 febbraio’ in provincia di Alessandria

Il Comitato 10 Febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo , non rinuncia a mantenere viva la memoria dei martiri delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia . Gli eventi quest’anno rivestono un’importanza maggiore, in quanto 80 anni fa, nel 1943, ebbero inizio i primi infoibamenti dei nostri connazionali, crimini

compiuti dai partigiani comunisti slavi.

Il Comitato 10 Febbraio , sorto successivamente alla promulgazione della Legge 92 del 30 marzo 2004 che istituì il Giorno del Ricordo, raccoglie soprattutto cittadini italiani che, pur senza avere un legame diretto o famigliare con le tragedie delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di storia patria. Il 10 febbraio è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di pace che assegnò alla Jugoslavia l’Istria e parte della Venezia Giulia .

​ Le celebrazioni

Quattro le celebrazioni in provincia di Alessandria: ad Acqui Terme, Valenza, Alessandria e Casale Monferrato.

Alessandria – Venerdì 10 febbraio alle 11 sarà deposto un mazzo di fiori al giardino Norma Cossetto (area verde tra Via Martiri della Benedicta e via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati).

– sarà deposto un mazzo di fiori al (area verde tra Via Martiri della Benedicta e via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati). Valenza – Venerdì 10 febbraio alle 10.30 nella Sala del Consiglio Comunale , incontro organizzato dal Comune di Valenza per onorare la memoria delle vittime. Il Comitato 10 Febbraio partecipa con un suo relatore, il prof. Andrea Virga , docente di Storia all’IIS “Benvenuto Cellini”. Altra relatrice la prof.ssa Alice Marchisio . Trasmesso in streaming sul canale Youtube del Comune. Info: 0131-949286 oppure [email protected]

Acqui Terme – Momento di raccoglimento sabato 11 Febbraio alle 16 in piazza Martiri delle Foibe. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Acqui Terme.