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Energia, il ministro Urso: “Serve flessibilità, UE comprenda che non c’è più tempo”

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Mag 28, 2026
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci aspettiamo una soluzione che sia sostenibile, che ci consenta di utilizzare le risorse per fronteggiare quella che è evidentemente una grande emergenza. L’Europa deve fronteggiare la guerra, che ha un impatto innanzitutto sul costo dell’energia e quindi sui costi produttivi per le nostre imprese”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all’arrivo al Consiglio Competitività a Bruxelles. Secondo Urso, “è assolutamente necessario che anche l’energia sia considerata come la difesa e la sicurezza del nostro continente”.xf4/sat/azn

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