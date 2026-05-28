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Il governatore Schifani: “Prestito d’onore un segnale di vicinanza a studenti siciliani”

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Mag 28, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Il prestito d’onore per gli studenti universitari è un segnale di vicinanza della regione ai giovani. Il nostro obiettivo è garantire ai giovani di potere avere un accesso agli studi anche attraverso un sostegno economico finanziario della Regione, sostenere gli studenti meritevoli in condizioni svantaggiate e di consentire loro di rimanere in Sicilia”. Lo ha dichiarato il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a margine della presentazione del prestito d’onore per gli studenti universitari, varato dalla Regione e gestito da Irfis con una dotazione di 6 milioni di euro, e dell’inaugurazione della residenza universitaria di Piazza Gran Cancelliere, a Palermo.
 
vbo/mca3

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