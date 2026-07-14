Tour de France: Pogacar trionfa ancora, è il padrone della corsa

LE LIORAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar continua a dominare il Tour de France 2026 e conquista il successo anche nella 10^ tappa, la Aurillac – Le Lioran, di 166.6 chilometri.

Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG, nonostante la maxi-fuga di giornata, ricuce il gap e svernicia l’ultimo baluardo Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), andando a centrare il suo 3° successo in questa edizione della Grande Boucle, il 24° in carriera al Tour.

Pogacar, dunque, consolida la maglia gialla, che indosserà per la 60^ volta domani, eguagliando Miguel Indurain. Alle sue spalle Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team); Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) incassa un’altra sconfitta e, con il 7° posto odierno, perde altri 44” dallo sloveno nella classifica generale.

“È stata una giornata incredibile, abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra. Avevamo puntato questa tappa da tempo. Due anni fa ero arrivato con le gambe sfinite e Vingegaard mi aveva battuto, ora ho voluto onorare la maglia gialla. C’era un’atmosfera fantastica, grazie a tutti i tifosi. Nella mia testa c’era solo l’idea di spingere al massimo fino alla salita, nonostante avessi qualche dubbio ripensando a due anni fa – ha detto Tadej Pogacar ai microfoni di Rai Sport, dopo il successo nella 10^ tappa del Tour – finora il mio Tour è stato perfetto, anche grazie alla squadra che ha fatto un lavoro incredibile. Voglio godermi questi momenti, non sai mai quanto possano durare”.

-Foto IPA Agency-

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