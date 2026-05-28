Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Pichetto-Fratin: “Tranquilli sulle scorte di gas e petrolio per l’autunno-inverno”

Di

Mag 28, 2026
LECCE (ITALPRESS) – “Sotto l’aspetto quantitativo, rispetto anche alle valutazioni degli stoccaggi e quindi delle scorte sul fronte del gas per il prossimo autunno-inverno, siamo abbastanza tranquilli. Non abbiamo problemi di quantità, anche sotto l’aspetto petrolifero. E’ vero che bisogna stare attenti, perché continuare con la chiusura di Hormuz può portare per alcuni settori di raffinazione delle difficoltà. Speriamo che questo non si verifichi”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Festival dell’Energia di Lecce.xb1/sat/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Il ministro Urso: “L’Europa cambi subito o sarà un deserto industriale”

Mag 28, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

Mag 28, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Frana di Niscemi, il ministro Musumeci: “Firmati i decreti per i programmi di intervento”

Mag 28, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Pichetto-Fratin: “Tranquilli sulle scorte di gas e petrolio per l’autunno-inverno”

Mag 28, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Il ministro Urso: “L’Europa cambi subito o sarà un deserto industriale”

Mag 28, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

Mag 28, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Frana di Niscemi, il ministro Musumeci: “Firmati i decreti per i programmi di intervento”

Mag 28, 2026