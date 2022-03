Energia, i sistemi di accumulo

Negli ultimi anni stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione energetica: il sistema energetico del futuro, infatti, sarà 100% sostenibile ed elettrico, condiviso e smart, nel segno del risparmio, dell’indipendenza e dell’innovazione. Protagoniste di questo sistema sono le energie rinnovabili, un settore in costante e netta crescita, sia nel pubblico che nel privato. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che scelgono di avvalersi del fotovoltaico per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l’efficienza energetica della propria casa. Un processo, quello della conversione al fotovoltaico, recentemente approdato a un nuovo step. L’esigenza oggi è infatti quella di sfruttare al meglio l’energia prodotta dal singolo impianto fotovoltaico, per utilizzarla nei momenti di maggiore fabbisogno e incrementare quindi l’autoconsumo. Per fare questo, occorrono validi sistemi di accumulo. Il motivo è presto detto: questi insiemi di dispositivi incrementano la quota di autoconsumo dell’energia fotovoltaica prodotta fino all’80-90%. Un impianto fotovoltaico con accumulo, infatti, permette di raggiungere un’autonomia energetica quasi totale e di avere la libertà di consumare la propria energia quando si vuole e quando più se ne ha bisogno. L’autoconsumo viene massimizzato e la propria energia verde e gratuita diventa sfruttabile al massimo, consentendo di essere sempre meno dipendenti dai tradizionali fornitori elettrici.

Il risparmio sulle bollette, infatti, è considerevole: è possibile tagliare le spese fino all’80-90% e, inoltre, a beneficiarne è anche il valore della propria casa che cresce in modo esponenziale.