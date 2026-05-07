Volley, Perugia campione d’Italia Lube battuta 3-0 in finale

PERUGIA (ITALPRESS) – Perugia conquista lo scudetto maschile del
volley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i Block
Devils chiudono sul 3-0 la finale contro la Lube, cucendosi
addosso il terzo tricolore della loro storia dopo quelli del 2018
(battendo anche allora Civitanova) e del 2024 (contro Monza). Nel
terzo atto la Sir Susa Scai regola i cucinieri per 3-1, con
parziali di 25-27, 26-24, 25-22, 25-20, prendendosi anche una
rivincita dopo la clamorosa rimonta subita un anno fa in
semifinale quando la Lube rimontò da 0-2. Per coach Angelo
Lorenzetti si tratta del sesto scudetto della sua carriera, il
secondo con gli umbri dopo quelli con Modena (2), Piacenza e
Trento. La stagione di Perugia però non finisce qui: il 16 maggio
c’è la semifinale di Champions contro il PGE Projekt Varsavia.
Per la Lube, invece, altra delusione: terza finale scudetto persa
negli ultimi quattro campionati e appuntamento con l’ottavo
tricolore di nuovo rimandato.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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