Oggi riapre il punto vendita COOP di Alessandria con le dimensioni del ‘Superstore’. Dalle 8.30

Dopo 2 mesi e mezzo di chiusura per i lavori, a partire da oggi, giovedì 16 marzo, riapre al pubblico il punto vendita Nova Coop di Alessandria, che diventa un Superstore Coop e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.

I numeri

Indirizzo: via Sclavo n. 15 – Telefono: 0131-222883 .

. Estensione: superficie di vendita da 2.700 a 3.000 mq.

Dipendenti: 108 persone (20 uomini e 88 donne).

(20 uomini e 88 donne). Nuovo corpo separato da 1.000 mq per ospitare le attività del Centro Gli Archi .

Sul tetto: 850 pannelli fotovoltaici per creare un impianto da 350 kW.

per creare un impianto da 350 kW. Costo dell’intervento di ristrutturazione circa 14 milioni di euro .

dell’intervento di ristrutturazione . Parcheggio libero: 200 posti auto , di cui 48 coperti su via Sclavo e 160 posti su via Boves .

, di cui coperti su e posti su . 5 posti disabili .

Rastrelliere per bici e postazioni per monopattini .

e . Prossima installazione di 4 colonnine ricarica per auto elettriche.

Le caratteristiche del Superstore

Ampliamento dello spazio vendita

dello spazio vendita Nuovo punto ristoro Fiorfiore Cafè

punto ristoro Centro servizi unificato

servizi unificato Tecnologia per fare la spesa “presto e bene”

per fare la Grande attenzione all’impatto ambientale.

attenzione all’impatto ambientale. Maggiore profondità di offerta del prodotto a marchio Coop

Le parole

Così Lucia Ugazio, vicepresidente di Nova Coop: “Il nuovo negozio presenterà al meglio il cambiamento del nostro prodotto a marchio, con l’arrivo a scaffale di migliaia di nuove referenze in 2 anni, nella strategia Coop di sostegno al potere d’acquisto delle famiglie italiane e di contrasto al rincaro dei beni di consumo”.

Commosso il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: “Oltre ad esserci venuto migliaia di volte a fare la spesa, ricordo con affetto mio padre che per anni fu presidente dei soci Coop, e apprezzo questo nuovo insediamento a favore della comunità”.

Questo il commento di Marco Gasparini, Direttore Commerciale Nova Coop: “La ristrutturazione restituisce ad Alessandria un punto vendita ampliato, con la presenza dello spazio ristoro e altri innovativi servizi. L’intento è di fornire ai nostri 9.977 Soci e ai clienti uno spazio per fare la spesa in modo semplice, veloce e potendo contare sulla qualità garantita dal marchio Coop”.

Le offerte

Nei primi giorni di apertura omaggi a tutti i clienti. Fino al 29 marzo o fino ad esaurimento scorte, saranno riservati speciali omaggi in prodotti Coop ai Soci che desiderino rinnovare i propri contatti per ricevere correttamente promozioni, informazioni e attività. Altre speciali promozionalità saranno riservate a chi diventa Socio Coop o sottoscrive un contratto Enercasa Coop per la fornitura di luce o gas.