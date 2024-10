Lavoro, ISTAT: la disoccupazione è ai minimi dal 2007

ROMA (ITALPRESS) – La disoccupazione in Italia, ad agosto, è scesa al 6,2% dal 6,4% di luglio. Lo comunica l’Istat. Si tratta del livello più basso dal settembre del 2007. Il tasso di occupazione è stabile al 62,3%. Aumenta per gli uomini, i dipendenti e in tutte le classi d’età, ad eccezione dei 35-49enni tra i quali diminuisce, così come tra le donne e gli autonomi. Il confronto del trimestre giugno-agosto con quello precedente mostra un incremento nel numero di occupati dello 0,5%.

Secondo l’Istituto di statistica la crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro e all’aumento degli inattivi. Il tasso di inattività sale al 33%. Il numero di inattivi cresce tra gli uomini, le donne, i 15-34enni e gli ultra 50enni. Il numero di persone in cerca di lavoro cala per entrambe le componenti di genere e in tutte le classi d’età, ancora una volta con l’eccezione dei 35-49enni.

sat/mrv