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Dall’UE un bando per il turismo sostenibile

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Apr 17, 2026
ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea rafforza il proprio impegno verso un turismo più sostenibile attraverso un bando che mette a disposizione 6,9 milioni di euro. L’obiettivo è finanziare progetti transnazionali dedicati alla trasformazione ecologica e digitale delle piccole e medie imprese del settore. Il termine per presentare le proposte è il 20 maggio 2026. L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte crescita del turismo europeo: nel 2024 si sono registrate oltre 458 milioni di presenze, con un aumento del 2,5% e un nuovo record storico. La Commissione europea intende sostenere consorzi composti da 5 a 8 partner provenienti da almeno due Paesi. L’obiettivo è duplice: da un lato supportare le imprese nel passaggio verso modelli più sostenibili e resilienti, dall’altro promuovere destinazioni meno note, creando itinerari integrati capaci di distribuire meglio i flussi turistici. I progetti finanziati potranno includere lo sviluppo di nuovi modelli di business, il potenzia mento delle competenze e l’adozione di soluzioni digitali e circolari lungo tutta la filiera turistica.mgg/gtr

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