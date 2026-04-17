Stretto di Hormuz, il francese Macron: “Chiediamo l’apertura immediata e completa”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questa riunione permette di inviare un messaggio semplice: chiediamo l’apertura completa, immediata e senza condizioni, da parte di tutte le parti, dello stretto di Hormuz. Chiediamo il ripristino di condizioni di libero passaggio in vigore prima della guerra e chiediamo il totale rispetto del diritto del mare”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi. “Ci opponiamo a qualsiasi tipo di restrizione che dovesse corrispondere di fatto un tentativo di privatizzare lo stretto e ci opponiamo a qualsiasi pagamento”, ha ribadito. “Collaboriamo strettamente con gli armatori, gli assicuratori e altri professionisti del mare per dare loro la possibilità di capire quando si potrà riprendere il traffico. Il messaggio di oggi è un messaggio di speranza, ma anche di unità: gli europei sono accanto ai paesi del Golfo per far rispettare il diritto internazionale e far rispettare la libertà di navigazione“.sat/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)

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