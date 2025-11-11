Economia IN EVIDENZA Video

Dall’UE nuovi fondi per la tecnologia avanzata

Di

Nov 11, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha adottato il programma di lavoro 2026 del Consiglio europeo per l’innovazione, lo speciale organismo dell’UE concepito per promuovere e sostenere l’insieme delle tecnologie di ultima generazione. L’obiettivo è consentire lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie e accelerare la crescita delle aziende deep tech in tutta l’Unione europea, rafforzando così la competitività industriale e la leadership scientifica del continente. Fondi per 1,4 miliardi di euro andranno promuovere l’innovazione tecnologica avanzata in Europa, con un’attenzione rivolta alle aziende appena nate e a quelle giovani e già affermante sul mercato. Il nuovo programma si concentra sull’accesso semplificato a finanziamenti e su investimenti consistenti. Viene introdotta una procedura di candidatura più semplice e veloce per i fondi.
sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella visita il Centro radar Acc Enav di Ciampino

Nov 11, 2025
IN EVIDENZA

A Napoli nasce l’associazione Parthenope per una giustizia più trasparente

Nov 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Trento: sgominata una banda per furti e spaccio di droga 23 arresti

Nov 11, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Atp Finals, Alcaraz batte Fritz e si porta a un passo dalle semifinali

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Cina: produzione e vendita veicoli elettrici aumentano nei primi 10 mesi del 2025

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Cina: missione di rientro degli astronauti di Shenzhou-20 procede senza intoppi

Nov 11, 2025
TOP NEWS

Giornata Mondiale Diabete, focus su screening e accesso ai dispositivi medici

Nov 11, 2025