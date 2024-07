PALERMO (ITALPRESS) – “Questo governo ha presentato più di 8 miliardi per il rinnovo dei contratti ma non bastano, perché l’inflazione in questi tre anni è schizzata. Noi abbiamo fatto una grande battaglia sull’indennità di vacanza contrattuale, la continueremo a rivendicare: è evidente che un contratto si firma se ci sono delle risorse”. Lo ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a margine del IV Congresso del sindacato a Terrasini (Palermo).

