Sono stati stanziati dalla Regione Piemonte 28 milioni di euro a favore di 146 Comuni alessandrini per progetti di sviluppo e coesione.

Con una delibera approvata dalla Giunta, la Regione mette a disposizione 105 milioni di euro per valorizzare 805 Comuni piemontesi, suddivisi in 24 aree, attraverso il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo per la crescita territoriale firmato a dicembre dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Spiega Cirio: “Con questi soldi diamo risposte concrete ed efficaci alle richieste dei cittadini su bisogni crescenti di sanità, mobilità, istruzione, ambiente e competitività. Aggiungiamo questa nuova misura da 105 milioni di euro, che produrrà sviluppo diffuso e partecipato”.

Così l’assessore Vittoria Poggio: “La provincia di Alessandria avrà ricadute positive per lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e il welfare. Il Fondo sviluppo e coesione, importante fonte di finanziamento, è l’opportunità concreta di lavorare in sinergia a beneficio dello sviluppo locale di aree vaste della regione”.

La ripartizione dei 28 milioni di euro nei 146 comuni in provincia di Alessandria

7,4 milioni per 44 Comuni dell’Area Monferrato casalese e Terre di Po

per 44 Comuni dell’Area Monferrato casalese e Terre di Po 5,6 milioni per 41 Comuni dell’Area Alto Monferrato

per 41 Comuni dell’Area Alto Monferrato 4,7 milioni per 30 Comuni dell’Area Bacino del Tanaro

per 30 Comuni dell’Area Bacino del Tanaro 3,1 milioni per 28 Comuni dell’Area Appennino alessandrino

per 28 Comuni dell’Area Appennino alessandrino 7 milioni per 3 Comuni dell’Area Borghi delle Vie d’Acqua

Le modalità

Ogni Comune potrà richiedere il contributo entro il 31 maggio, candidando al massimo 3 proposte: una di valore fino a 100.000 euro, una fino a 250.000 euro e una fino a 500.000 euro, con l’importo minimo mai inferiore a 50.000 euro.

Il finanziamento della Regione potrà coprire al massimo il 90% del totale di ciascun progetto. Gli interventi potranno riguardare gli ambiti di digitalizzazione, competitività delle imprese, energia, ambiente e risorse naturali, cultura, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, welfare e salute, istruzione e formazione e capacità amministrativa.

Nelle prossime settimane, il presidente Cirio e gli assessori regionali inizieranno un tour per incontrare i sindaci delle aree omogenee interessate e per illustrare il funzionamento della misura, tempistiche e modalità di presentazione dei progetti.