Carcere di Torino: protesta di un detenuto condannato a 3 mesi. Poteva scontarli altrove

Si è vissuta una giornata di passione, mercoledì, nella Casa circondariale di Torino.

L’episodio lo racconta Vicente Santilli, segretario piemontese del SAPPE:

“Intorno alle 14.00 un detenuto rumeno, durante la sosta nei cortili esterni, è riuscito ad arrampicarsi su un muro divisorio, poi sulle grate, raggiungendo il tetto del 3° piano del padiglione C. Con i poliziotti sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, dopo una sensibile opera di persuasione, hanno convinto il detenuto a scendere”.

Santilli precisa che “sono in corso gli accertamenti sui motivi che hanno spinto il soggetto a tale gesto, ma pare siano futili, legati all’accesso a farmaci. Ma è detenuto da appena un mese, con una pena di 3 da scontare, per il reato di falsità ideologica. Come sindacato ci domandiamo se il carcere debba essere l’unica risposta dello Stato ad un reato così irrisorio”.

In effetti la domanda ha molto senso.

Sull’evento Donato Capece, segretario generale SAPPE, si è dichiarato perplesso per la presenza in carcere di una persona con una pena così breve. Il leader del primo Sindacato del Corpo sostiene l’urgenza per fronteggiare la tensione: “Ipotizziamo un sistema penitenziario su tre livelli: il 1° per reati meno gravi (fino a 3 anni) con pene alternative al carcere (‘messa alla prova’); il 2° per pene superiori a 3 anni, da espiare in carcere in istituti meno affollati per lo sgravio conseguente al 1° livello; il 3° livello è quello della massima sicurezza, in cui il contenimento in carcere è l’obiettivo prioritario”. Questa la sua conclusione: “In prospettiva occorre che lo Stato, pur mantenendo la rilevanza penale, indichi le condotte per le quali non è necessario il carcere, ipotizzando sanzioni diverse, ridisegnando l’intero sistema perché il sovraffollamento impedisce la separazione dei detenuti“.