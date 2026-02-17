Economia Video

Ministero delle imprese: 50 milioni di euro per formare il personale delle PMI del Sud

Di

Feb 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha istituito un fondo di 50 milioni a fondo perduto per la formazione del personale delle Piccole e medie imprese nel Mezzogiorno. Le risorse rientrano nel Piano nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Possono accedervi le imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande dovranno essere inviate dal 21 aprile al 23 maggio allo sportello online di Invitalia.
I progetti di formazione potranno essere anche sovraregionali e dovranno rientrare nei settori aerospazio e difesa; salute, alimentazione, qualità della vita; industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente; tecnologie digitali; tecnologie pulite ed efficienti; biotecnologie; processi di transizione verde e digitale. Una quota del 40% è destinata alle filiere automotive, moda e arredamento.
gsl

Di

Articoli correlati

Economia Video

Logistica: settore strategico in Italia, 120 miliardi di fatturato e 720.000 addetti

Feb 17, 2026
Economia Video

Utili in aumento per le banche europee

Feb 17, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Roma: all’ospedale Bambino Gesù un nuovo reparto di Dialisi pediatrica

Feb 17, 2026

Ti sei perso...

Economia Video

Ministero delle imprese: 50 milioni di euro per formare il personale delle PMI del Sud

Feb 17, 2026
Economia Video

Logistica: settore strategico in Italia, 120 miliardi di fatturato e 720.000 addetti

Feb 17, 2026
Economia Video

Utili in aumento per le banche europee

Feb 17, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Roma: all’ospedale Bambino Gesù un nuovo reparto di Dialisi pediatrica

Feb 17, 2026