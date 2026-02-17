Attualità Salute & Scienza Video

Roma: all’ospedale Bambino Gesù un nuovo reparto di Dialisi pediatrica

Di

Feb 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nuovi spazi progettati per garantire maggiore qualità delle cure in un contesto sicuro e accogliente: è il nuovo reparto di Dialisi pediatrica del Bambino Gesù, ristrutturato grazie al contributo del Gruppo Intesa Sanpaolo guidato da Carlo Messina e inaugurato nella sede del Gianicolo alla presenza del Segretario di Stato della Santa Sede il Cardinale Parolin. La struttura include una sala principale con sei postazioni dedicate all’emodialisi, il trattamento salva-vita per l’insufficienza renale cronica o acuta; tra le principali novità, una stanza contumaciale a pressione controllata, dotata di due ulteriori postazioni, strutturata per isolare pazienti affetti da infezioni o immunodepressi, che necessitano di particolari misure protettive.
xl5/f25/fsc/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Esteri Eventi

Cina, per la Festa di Primavera gli incassi al box office superano 1 miliardo di yuan

Feb 17, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Tajani alla Camera: “L’Italia nel Board of Peace come Paese osservatore è soluzione equilibrata”

Feb 17, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Olimpiadi, Salvini: “L’Italia sta offrendo il meglio di sé al mondo”

Feb 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Dal ministero delle imprese 50 mln per formare personale delle Pmi del Sud

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Logistica settore strategico in italia, 120 mld di fatturato e 720 mila addetti

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Utili in aumento per le banche europee

Feb 17, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Roma: all’ospedale Bambino Gesù un nuovo reparto di Dialisi pediatrica

Feb 17, 2026