Board of Peace, Parolin “Il Vaticano non partecipa, ci sono punti critici”

Feb 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace per la sua particolare natura che non è quella degli altri Stati. Abbiamo appreso che l’Italia parteciperà come osservatore. Ci sono punti che lasciano un po’ perplessi, ci sono alcuni punti critici che avrebbero bisogno di trovare delle spiegazioni. La cosa importante è che si stia tentando di trovare delle risposte, per noi ci sono alcune criticità che devono essere risolte”. Così il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, al termine delle celebrazioni del 97^ anniversario dei Patti Lateranensi.

