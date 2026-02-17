Economia Video

Utili in aumento per le banche europee

Feb 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Segnali complessivamente stabili per le banche europee. La BCE ha pubblicato i dati consolidati riferiti a fine settembre 2025. Il totale degli attivi degli istituti con sede nell’Unione è salito di quasi l’1% in un anno, passando da 33,12 a 33,44 mila miliardi di euro: un incremento che fotografa un sistema in salute e centrale nel finanziamento dell’economia reale. La quota dei crediti deteriorati cresce di poco: il rapporto tra Npl e impieghi degli istituti sale di un centesimo di punto, all’ 1,97%. IL ROE, il rendimento del capitale, si attesta al 7,41%, mentre la solidità patrimoniale resta elevata: il coefficiente CET1 è al 16,43%. Il dataset copre quasi l’intero bilancio del settore bancario UE: include 336 gruppi, 2.289 istituti indipendenti, filiali e succursali dell’Unione controllate da soggetti extra-UE.
