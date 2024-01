Commercio, spendiamo di più per mangiare di meno: il caro prezzi penalizza i consumatori

Una fotografia della crisi che costringe a selezionare la spesa. Anche se non è detto che mangiare di meno faccia così male…

Nel 2023 sono state tagliate del 3,9% i cibi e le bevande acquistati dagli italiani, a fronte di 9 miliardi spesi in più per il caro prezzi.

Lo dice la proiezione annuale della Coldiretti su dati Istat relativi ai primi 11 mesi dell’anno sul 2022.

La ricerca degli sconti

Se in testa alla classifica delle strategie salva carrello c’è il ricorso a sconti e promozioni, al secondo posto si piazza il taglio degli sprechi, con una maggiore sensibilità verso la riduzione del cibo che finisce nella pattumiera con effetti economici ed ambientali, anche attraverso l’utilizzo delle ricette del giorno dopo, con la cucina degli avanzi e il ricorso alla doggy bag al ristorante.

Il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco spiega: “Volano gli acquisti di cibo low cost, con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +8,5% in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. Il risultato dei discount evidenzia la difficoltà delle famiglie che orientano le proprie spese su canali a basso prezzo”.

Passate le feste…

I saldi riguardano anche i prodotti delle feste di fine anno, dai cotechini agli zamponi, dai pandori ai panettoni fino ai torroni e alle altre specialità, che possono essere offerti con sconti fino al 70%: opportunità di risparmio che non influiscono sulle caratteristiche dei prodotti, anche se è bene fare sempre attenzione alle date di scadenza indicate in etichetta.

I mercati contadini

Cresce anche il fenomeno dei farmers market: il 54% dei cittadini compra nei mercati dei contadini, sostenendo le realtà locali, riducendo l’impatto ambientale dei trasporti e trovando prodotti più freschi.

Coldiretti in Piemonte contribuisce con circa 800 aziende agricole che fanno vendita diretta, 300 agriturismi, 250 fattorie didattiche, 600 pratiche di agricoltura sociale, quasi un centinaio di mercati, 3 mercati coperti, 30 cuochi contadini, 25 maestri dell’ospitalità contadina e oltre 40 sigilli.