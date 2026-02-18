Coldiretti Alessandria: mercato del riso in sofferenza, prezzi in calo e aumento delle importazioni

Il 2026 si è aperto con il mercato del riso in sofferenza, con continui cali dei prezzi e un aumento esponenziale delle importazioni, soprattutto dai Paesi asiatici.

E’ quanto denuncia Coldiretti Alessandria, nel chiedere urgentemente alla Regione di convocare e costituire un Tavolo di crisi del comparto riso.

Ad oggi, i prezzi riconosciuti agli agricoltori sono nettamente in perdita, tanto che alcune varietà che hanno perso fino al 40% del valore rispetto allo scorso anno.

I costi di produzione, invece, balzati alle stelle con fertilizzanti, energia e mezzi tecnici che hanno registrato incrementi a doppia cifra negli ultimi anni, secondo l’analisi di Coldiretti hanno reso la situazione insostenibile per le imprese risicole del nostro territorio.

Il Tavolo di crisi regionale servirà ad analizzare le problematiche e ad approfondire le progettualità che, fin da subito, vanno messe in atto per il comparto, coinvolgendo anche la parte industriale e tutti gli attori della filiera. Difendere il riso del territorio significa difendere la sovranità alimentare europea ed il lavoro agricolo italiano che, garantendo oltre il 50% dell’intera produzione UE, offre una gamma di varietà e un livello di qualità uniche al mondo.

