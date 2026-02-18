Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti Alessandria: mercato del riso in sofferenza, prezzi in calo e aumento delle importazioni

DiRaimondo Bovone

Feb 18, 2026 , , , , , , ,

Il 2026 si è aperto con il mercato del riso in sofferenza, con continui cali dei prezzi e un aumento esponenziale delle importazioni, soprattutto dai Paesi asiatici. 
E’ quanto denuncia Coldiretti Alessandria, nel chiedere urgentemente alla Regione di convocare e costituire un Tavolo di crisi del comparto riso.
Ad oggi, i prezzi riconosciuti agli agricoltori sono nettamente in perdita, tanto che alcune varietà che hanno perso fino al 40% del valore rispetto allo scorso anno.
I costi di produzione, invece, balzati alle stelle con fertilizzanti, energia e mezzi tecnici che hanno registrato incrementi a doppia cifra negli ultimi anni, secondo l’analisi di Coldiretti hanno reso la situazione insostenibile per le imprese risicole del nostro territorio.
Il Tavolo di crisi regionale servirà ad analizzare le problematiche e ad approfondire le progettualità che, fin da subito, vanno messe in atto per il comparto, coinvolgendo anche la parte industriale e tutti gli attori della filiera. Difendere il riso del territorio significa difendere la sovranità alimentare europea ed il lavoro agricolo italiano che, garantendo oltre il 50% dell’intera produzione UE, offre una gamma di varietà e un livello di qualità uniche al mondo.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 18 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella alla ricorrenza dei 97 anni dalla firma dei Patti Lateranensi

Feb 17, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Immigrazione, Meloni: “Chi non rispetta le leggi italiane non è benvenuto”

Feb 17, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti Alessandria: mercato del riso in sofferenza, prezzi in calo e aumento delle importazioni

Feb 18, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Atalanta cede 2-0 a Dortmund nell’andata del play-off di Champions

Feb 18, 2026
Calcio Sport

Champions League: l’Atalanta cade a Dortmund 2-0

Feb 18, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: tracollo Juve in Turchia, il Galatasaray fa festa 5-2

Feb 17, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x