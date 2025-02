Martedì 18 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

il conte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta inventò l’elettroforo perpetuo, generatore di energia elettrica (1775). Insegnò fisica a Pavia e costruì il ‘ condensatore di elettricità’ (1780), passo cruciale per inventare la ‘pila’. Con lui la corrente elettrica passò da ‘fenomeno statico’ a ‘elemento fluido’. Gli fu dedicata l’unità di misura elettrica ‘VOLT’.

Roberta Vinci (1983), Italia, ex-tennista.

Vinse 4 Fed Cup (’06,’09,’10,’13) e arrivò n. 10 WTA in singolare e n. 1 in doppio, specialità in cui vinse 5 tornei del Grande Slam. Si ritirò nel ’17.