Cinghiali, situazione insostenibile: sono troppi, il depopolamento è fondamentale

“La situazione è insostenibile. Continuiamo a ribadirlo, non è più ‘solo’ un problema degli agricoltori, di peste suina africana e di colture devastate. L’ennesimo incidente della settimana scorsa (notte fra giovedì e venerdì, ndr), amplifica ciò che denunciamo da anni: la proliferazione dei cinghiali sta mettendo a rischio la sicurezza delle singole persone. Per questo è urgente incrementare i numeri del depopolamento, non solo per il mondo agricolo!”.

In queste parole ci sono l’amarezza e la preoccupazione del presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco, a seguito dell’ennesimo incidente stradale causato da un cinghiale: è accaduto nella notte fra giovedì e venerdì scorsi, lungo la provinciale SP157 nei pressi di Basaluzzo, coinvolgendo un’auto con 3 persone a bordo. L’impatto ha avuto gravi conseguenze per un ragazzo di 24 anni, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

Il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco, entra nei dettagli del problema: “Ormai la fauna selvatica ha superato di gran lunga chi tenta di custodire il territorio. Le incursioni della fauna selvatica mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole, l’incolumità delle persone, la sicurezza ambientale. Emergenze che, come Coldiretti Alessandria, abbiamo ribadito nei giorni scorsi durante l’incontro con il commissario straordinario per la peste suina, Giovanni Filippini. Sono aumentati gli avvistamenti anche nel territorio della Val Borbera, ma quotidianamente si registrano incursioni segnalate dalle imprese agricole un po’ ovunque, su tutta l’area provinciale, anche nei centri abitati.”.