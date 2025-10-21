Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Cinghiali, situazione insostenibile: sono troppi, il depopolamento è fondamentale

DiRaimondo Bovone

Ott 21, 2025 , , , , ,
Siamo invasi dai cinghiali: a volte sconfinano anche nei centri abitati

“La situazione è insostenibile. Continuiamo a ribadirlo, non è più ‘solo’ un problema degli agricoltori, di peste suina africana e di colture devastate. L’ennesimo incidente della settimana scorsa (notte fra giovedì e venerdì, ndr), amplifica ciò che denunciamo da anni: la proliferazione dei cinghiali sta mettendo a rischio la sicurezza delle singole persone. Per questo è urgente incrementare i numeri del depopolamento, non solo per il mondo agricolo!”.
In queste parole ci sono l’amarezza e la preoccupazione del presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco, a seguito dell’ennesimo incidente stradale causato da un cinghiale: è accaduto nella notte fra giovedì e venerdì scorsi, lungo la provinciale SP157 nei pressi di Basaluzzo, coinvolgendo un’auto con 3 persone a bordo. L’impatto ha avuto gravi conseguenze per un ragazzo di 24 anni, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

Il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco, entra nei dettagli del problema: “Ormai la fauna selvatica ha superato di gran lunga chi tenta di custodire il territorio. Le incursioni della fauna selvatica mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole, l’incolumità delle persone, la sicurezza ambientale. Emergenze che, come Coldiretti Alessandria, abbiamo ribadito nei giorni scorsi durante l’incontro con il commissario straordinario per la peste suina, Giovanni Filippini. Sono aumentati gli avvistamenti anche nel territorio della Val Borbera, ma quotidianamente si registrano incursioni segnalate dalle imprese agricole un po’ ovunque, su tutta l’area provinciale, anche nei centri abitati.”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 21 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Mattarella “Sfide esistenziali per l’Unione Europea, no a cedimenti”

Ott 20, 2025
IN EVIDENZA

Giuli visita mostra Webuild EVOLUTIO, “Autobiografia dello sviluppo”

Ott 20, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Cinghiali, situazione insostenibile: sono troppi, il depopolamento è fondamentale

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cremonese-Udinese 1-1, Zaniolo risponde a Terracciano

Ott 21, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Ue affronta sfide esistenziali, no a cedimenti”

Ott 20, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 21 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x