‘Luce sulla Ricerca’, nuova associazione pro ricerca sanitaria: il 24 ottobre cena ai Giardini La Pergola

Una serata di solidarietà e divertimento per dare il via a una nuova avventura a sostegno della ricerca sanitaria. Venerdì 24 ottobre, alle ore 20, i Giardini La Pergola di Valle San Bartolomeo (Via Dazio 35) ospiteranno la cena inaugurale dell’Associazione di Volontariato “Luce sulla Ricerca”, una nuova realtà nata per promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale, sostenendo la ricerca sanitaria condotta sul territorio dal DAIRI, Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Ospedale di Alessandria, diretto da Antonio Maconi.

La serata del 24 ottobre, patrocinata dalla Provincia di Alessandria, vedrà alcuni ospiti speciali deliziare i partecipanti tra cui la giovane cantante Sofia Leto, finalista a Io Canto Generation. A movimentare la cena saranno poi anche le voci di Cristina e Luana e una lotteria benefica per cui si ringraziano Pasticceria Rolando, Ristorante Il Vicoletto, Talmone dolci, Ristorante Boido, Il Pavone abbigliamento, Gastronomia da Adamo, Erbe Magiche, Peter’s Tea House, Agenzia viaggi Alturist, Dimensione donna,, Negozio Vip ed Emporio Olio Carli.

Il direttivo di ‘Luce sulla ricerca’ con il presidente della Provincia

Le cena costa 40 euro e prevede un ricco menù con tonno di coniglio con verdurine in agrodolce, flan di zucca gialla con fonduta di parmigiano e bacon croccante, riso Carnaroli “Riserva Arrigoni” alla vercellese, cappello del prete con crema di patate e cavolacei di stagione e pasticceria di La Dolce Vito. Per i bambini previsto un menù ridotto a 10 euro con pasta al pomodoro e cotoletta con le patate al forno.

Prenotazioni aperte fino al 23 ottobre: [email protected] oppure 333-7077724.

LE PAROLE – Così Tatiana Marcolongo, presidente di Luce sulla Ricerca: «Con questa associazione vogliamo creare una rete di persone che credono nel valore della conoscenza e nella forza della solidarietà. L’obiettivo è avvicinare sempre più cittadini alla ricerca, rendendola parte della vita quotidiana attraverso momenti di incontro e iniziative concrete di raccolta fondi».

Così Luigi Benzi, presidente della Provincia di Alessandria: «Un’Associazione che sicuramente saprà portare avanti con passione e dedizione una missione importante per la nostra comunità, come quella della divulgazione scientifica, della cultura della ricerca nell’ambito sanitario, avendo come riferimento un’eccellenza come il DAIRI».