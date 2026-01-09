Economia Esteri IN EVIDENZA

Cina: commercio estero in rapida crescita nei primi 8 mesi del 2026

Di

Set 9, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina ha mantenuto una rapida crescita nei primi otto mesi del 2026, con esportazioni e importazioni che hanno entrambe registrato solidi incrementi e la crescita delle importazioni che ha continuato a superare quella delle esportazioni, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di merci del Paese è aumentato del 17,6% su base annua, raggiungendo i 34.780 miliardi di yuan (circa 5.130 miliardi di dollari statunitensi) nel periodo gennaio-agosto, secondo l’Amministrazione generale delle dogane.

Il tasso di crescita è stato superiore di 0,3 punti percentuali rispetto a quello registrato nei primi sette mesi dell’anno.

Le esportazioni sono aumentate del 14,6% su base annua, raggiungendo i 20.170 miliardi di yuan, mentre le importazioni sono cresciute del 22%, a 14.610 miliardi di yuan, secondo i dati.

Nel solo mese di agosto, il commercio di beni della Cina ha raggiunto i 4.650 miliardi di yuan, con un aumento del 19,8% rispetto a un anno prima, rimanendo al di sopra della soglia dei 4.000 miliardi di yuan per il sesto mese consecutivo.

Ad agosto le esportazioni sono cresciute del 18,6% su base annua, mentre le importazioni sono aumentate del 21,7%.

Sia le esportazioni sia le importazioni hanno registrato una crescita a doppia cifra per il quarto mese consecutivo, mentre l’aumento delle importazioni ha superato quello delle esportazioni per il sesto mese consecutivo.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fisco, rottamazione quinquies: il 30 settembre scade la seconda rata

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Ue, Moratti “Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari”

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Attacco Usa distrugge cinque petroliere iraniane

Set 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sette arresti per l’omicidio di Diabolik a Roma, ci sono i presunti mandanti

Set 9, 2026
TOP NEWS

Stati Uniti “Distrutte cinque petroliere iraniane”

Set 9, 2026
TOP NEWS

Restituito al legittimo proprietario immobile occupato, applicata nuova norma

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Fisco, rottamazione quinquies: il 30 settembre scade la seconda rata

Set 9, 2026