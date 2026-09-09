Torino: la Finanza all’aeroporto trova una testa di coccodrillo nella valigia di un italiano

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato all’aeroporto di Caselle un passeggero italiano, proveniente da Miami (USA) via Istanbul (TUR). L’accurata ispezione dei bagagli del soggetto ha permesso di rinvenire la testa di un coccodrillo, appartenente alla specie “Crocodylia spp”, inserita tra quelle in via di estinzione e tutelata dalla Convenzione di Washington. La testa del rettile era stata essiccata ed avvolta all’interno di comune carta da pacchi, così da riuscire ad eludere i controlli nel Paese di partenza.

Il pacco è stato sequestrato e il passeggero denunciato a piede libero per aver importato un esemplare appartenente ad una specie protetta, senza il previsto certificato, omettendo di osservare le prescrizioni di legge. La condotta contestata è punita con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro o con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno.

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