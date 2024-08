Nel 2023 è rimasta stabile la raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte, superando le 313.000 tonnellate, con un lieve incremento di quasi 200 tonnellate rispetto al 2022. I dati sono stati resi noti dal 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

Nel 2023 Comieco, attraverso le convenzioni attive in Piemonte, ha gestito l’avvio a riciclo di più di 190.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 60,8% della raccolta. Ai 1.124 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per quasi 15 milioni di euro.

La raccolta nelle province

Nel dettaglio si nota che la raccolta varia in base al numero di abitanti, quindi fa fede il ‘dato pro-capite’: la migliore è Verbania, la peggiore Asti. Penultimo posto per Alessandria, con dati comunque in aumento.

Alessandria – raccolte oltre 26.000 tonnellate , con un pro-capite di quasi 65 kg/ab-anno ;

raccolte oltre , con un pro-capite di Asti – quasi 11.000 tonnellate raccolte con un pro-capite pari a 52,3 kg/ab-anno;

quasi raccolte con un pro-capite pari a Biella – oltre 13.000 tonnellate raccolte, pro-capite pari a 80,6 kg/ab-anno;

oltre raccolte, pro-capite pari a Cuneo – più di 43.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite di quasi 75 kg/ab-anno ;

più di di carta e cartone raccolte con un pro-capite di quasi ; Novara – raccolte più di 31.000 tonnellate di carta e cartone, il pro-capite è pari a 86,1 kg/ab-anno ;

raccolte più di di carta e cartone, il pro-capite è pari a ; Torino – raccolte oltre 160.000 tonnellate di carta e cartone, il pro-capite è di 73 kg/ab-anno ;

raccolte oltre di carta e cartone, il pro-capite è di ; Verbania – quasi 17.000 tonnellate raccolte, con un pro-capite che sfiora i 110 kg , tra i più alti d’Italia;

quasi raccolte, con un , tra i più alti d’Italia; Vercelli – più di 11.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite pari a 66,7 kg/ab-anno.