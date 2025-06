Il presidente Buzzella: “La chimica settore chiave per il manifatturiero italiano”

MILANO (ITALPRESS) – In Italia 113.000 addetti, per un fatturato di 65 miliardi e un export di 40 miliardi. Sono alcune cifre che descrivono il settore della chimica, nel nostro Paese. Ne ha parlato Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Così Buzzella: “Federchimica rappresenta circa 1.500 aziende del comparto, settore che in Italia è sempre stata importante. Siamo il terzo paese europeo per la produzione dopo Germania e Francia. In Italia siamo la 5^ industria, settore importante e trasversale, a braccetto con la manifattura. Se non c’è chimica non c’è manifattura, e se non c’è manifattura non serve industria chimica”.gsl/sat

Navigazione articoli