Bonus 200 €: come averli?

La scadenza per presentare la domanda è vicina, c’è tempo fino al 30 giugno.

Si è parlato molto in televisione e sui giornali del bonus 200€, l’importo previsto dal decreto Aiuti, studiato per cercare di limitare il peso che l’inflazione sta avendo sul bilancio mensile delle famiglie.

Questo bonus in sostanza non è altro che un contributo, una tantum, che verrà erogato nella busta paga di luglio ai dipendenti, pensionati, disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza, collaboratori domestici, stagionali.

Se per dipendenti pubblici, pensionati e disoccupati, l’erogazione sarà automatica, non si può dire lo stesso per i dipendenti privati, che dovranno presentare un’autocertificazione con la quale il lavoratore dichiara di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza.

Nel caso si fosse titolari di più rapporti di lavoro, i lavoratori potranno richiedere l’indennità dichiarando di non aver fatto la stessa richiesta ad altri datori di lavoro.

I requisiti

Per poter beneficiare del bonus i dipendenti dovranno, come abbiamo detto, non essere titolari di trattamento pensionistico o reddito di cittadinanza in aggiunta alla retribuzione, non avere un reddito mensile imponibile superiore ai 2692€ ed essere al lavoro nel mese di luglio 2022.

Nel caso di pensionati invece è necessario essere residenti in Italia e avere un reddito personale ai fini IRPEF inferiore ai 35 mila euro.

Se siete lavoratori autonomi, al momento non avete diritto al bonus: è stato istituito un fondo da 500 milioni di euro, ma si è ancora in attesa di un decreto che indichi i requisiti, le modalità di erogazione e le tempistiche.

Il bonus una tantum ha generato non poche polemiche, in quanto l’aumento del costo della vita che peserà sulle famiglie a fine anno, è stimato essere intorno ai 2500€ (stime al ribasso) e quindi i 200€ risultano praticamente nulli in confronto.

Andrea Coslovi