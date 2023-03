Biosicurezza negli allevamenti di maiali: la Regione aumenta la dotazione finanziaria a 8.6 milioni €

La Giunta regionale ha aumentato la dotazione finanziaria del bando 2022, aperto sino al 31 marzo 2023, per la biosicurezza degli allevamenti suini, portandolo da 5.4 milioni di euro a 8.6 milioni di euro grazie ai fondi assegnati al Piemonte dal Masaf, tramite il Decreto ministeriale n. 0191820 del 29/04/2022.

Il bando, che risponde alla misura 5.1., azione 3 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, sostiene le imprese agricole piemontesi che allevano suini e intendono investire per ridurre il rischio di contatto dei maiali allevati con il virus della Peste Suina Africana e, più in generale, per accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti stessi.

Il bando prevede la copertura dell’80% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 100.000 euro di contributo per allevamento. Non è prevista una soglia minima di spesa, pertanto è possibile chiedere il sostegno anche solo per l’onorario di un veterinario che verifichi le condizioni di biosicurezza.

Le parole

Spiega l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa: “Abbiamo in dotazione finanziamenti significativi, dedicati alla difesa degli allevamenti piemontesi di suini e destinati ad aumentare le condizioni di biosicurezza su tutto il territorio regionale, dall’installazione di recinti all’acquisto di attrezzatura per pulizia e disinfezione dei locali in cui sono tenuti maiali e mangimi. Invitiamo le imprese agricole a investire in questa direzione”.

Info

Maggiori informazioni sul sito della Regione Piemonte, alla pagina: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-511-sostegno-ad-investimenti-biosicurezza-allevamenti-suini