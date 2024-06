Secondo l’Osservatorio Findomestic la crescita è più contenuta rispetto alla macro-area di riferimento. A fare da traino il comparto mobilità con motoveicoli e auto usate.

Nel 2023 in Piemonte sono stati spesi quasi 6,5 miliardi di euro in beni durevoli (6.479 milioni), l’8,6% in più rispetto al 2022. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, quest’anno alla sua trentesima edizione, l’aumento è inferiore sia al dato nazionale (+8,9%) che alla macro-area del Nord-Ovest (9,3%), ma è sostenuto dalla crescita di alcuni comparti come motoveicoli, auto usate ed elettrodomestici.

Alessandria, boom di motoveicoli: la 1^ in regione, la 4^ in Italia

Nel 2023, ad Alessandria sono stati spesi 656 milioni di euro in beni durevoli come emerge dall’analisi dell’Osservatorio Findomestic: una crescita dell’11,4% rispetto al 2022 che fa guadagnare alla provincia il 9° posto nella classifica delle 107 italiane. Ogni famiglia ha speso una media di 3.336 euro in durevoli, forte di una variazione del reddito pro-capite che nel 2023 è stata la più elevata in regione. A guidare i consumi è il segmento delle auto usate (199 milioni, +19,7%), seguito da quello delle auto nuove (164 milioni, +23,9%). Ma sono le due ruote le vere protagoniste della crescita alessandrina, registrando un ragguardevole + 39,5% (20 milioni spesi) che fanno di Alessandria la 4^ provincia per crescita in Italia in questo segmento. Rallentano, però, alcuni consumi per la casa. In ribasso telefonia (55 milioni, -2,3%), information technology (17 milioni, -4,7%) e sistemi TV e Hi-fi (11 milioni, -27,5%). Tengono bene i mobili (150 milioni, +1%) e gli elettrodomestici sono in discreta crescita (40 milioni, +3,9%).