La “Stella” di Fondazione Trapianti onlus a 19 strutture lombarde

MILANO (ITALPRESS) – Sono 19 le strutture del Servizio Sanitario Regionale lombardo che hanno ricevuto a Milano il riconoscimento “Stella” di Fondazione Trapianti onlus, un premio nato per sottolineare l’impegno nella promozione della cultura della donazione di organi e tessuti, a scopo di trapianto. I dati presentati durante la premiazione evidenziano un preoccupante aumento nel 2024 delle opposizioni alla donazione in diverse Regioni italiane mentre il dato nazionale è del 29,3% nel 2024 in calo dell’1% sul 2023.

f03/fsc/gsl