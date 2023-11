Prosegue l’espansione di Banca Valsabbina in Piemonte, con l’apertura di una nuova filiale ad Alessandria. Diventano così 3 le province presidiate in regione, dove la Banca è già presente dal 2019 a Torino e dal 2022 ad Asti.

Da ieri, dunque, la rete territoriale di Banca Valsabbina conta in totale 71 filiali: 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 3 a Milano, 2 a Monza-Brianza e 15 tra Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Cesena, Mantova, Modena, Padova, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza.

La filiale di Alessandria si trova in Piazza Marconi, all’angolo con Via Merula, e può essere contattata chiamando il numero 0131-253001 o scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].

Le parole

Spiega Hermes Bianchetti, vice Direttore generale vicario di Banca Valsabbina: “Con la filiale di Alessandria vogliamo rafforzare ulteriormente il supporto che in questi quattro anni di attività Banca Valsabbina ha offerto alle imprese ed alle famiglie piemontesi. La nuova filiale rientra nella nostra strategia di crescita: oltre ad Alessandria abbiamo pianificato l’apertura di altre quattro nuove filiali, muovendoci in controtendenza rispetto al trend del settore. A disposizione della clientela, oltre a gestori privati e corporate, “private banker” e consulenti assicurativi, vi è anche uno specialista dell’Agribusiness al fine di cogliere le opportunità del settore”.