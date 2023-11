Coppa Italia serie C, ottavi di finale: la Juve Next Gen oggi ospite della Lucchese alle 16.15

La Coppa Italia di serie C è uno degli obiettivi della Juventus Next Gen, già vincitrice del trofeo nel ’19-’20 (Ternana) e finalista nella scorsa edizione (L.R. Vicenza). I baby bianconeri, dopo aver eliminato Pro Vercelli (5-1 in trasferta) e Torres (1-0 in casa ai supplementari), affrontano oggi allo stadio ‘Porta Elisa’ la Lucchese, che a sua volta ha eliminato al 1° turno l’Arezzo (4-3 in trasferta) e al 2° la Spal, ancora fuori casa (2-0 ai supplementari). La gara si giocherà alle 16.15, diretta dall’arbitro Marco Peletti di Crema (De Vito-Picciche’-4° Silvestri).

Il regolamento

A questa fase partecipano le 16 squadre vincitrici del 2° turno eliminatorio. All’interno di ciascun gruppo le 4 squadre rimaste in lizza sono abbinate da un sorteggio integrale per determinare i 2 accoppiamenti e il fattore campo.

Le vincitrici della gara secca, con eventuali supplementari e rigori, accedono ai quarti di finale che si giocheranno il 12-13-14 dicembre, sempre in gara unica. La vincente di Lucchese-Juventus NG sfiderà in trasferta la vincente di Avellino-Juve Stabia.

Poi, nel 2024, andata e ritorno per le semifinali (24 gennaio – 28 febbraio) e la finale (19 marzo – 2 aprile).